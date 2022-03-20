 Florida State football players get first look at new locker rooms
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FSU football players get first look at renovated locker rooms

Warchant Staff
Warchant.com

Florida State's football players got a special treat when they returned from spring break on Sunday night, as they were welcomed into their recently remodeled locker room inside Doak Campbell Stadium.

The Seminoles had been using the visiting team's locker rooms in the early portion of spring drills while the renovations were completed.

Several of the players shared videos on social media:

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