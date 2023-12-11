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FSU football, soccer championship T-shirts now available at Alumni Hall

Jerry Kutz • TheOsceola
Publisher

Thanks to the on-field performance of Florida State’s football and soccer teams, Seminole fans have a variety of championship apparel to display their team pride.

There’s multiple designs to commemorate the FSU soccer team’s fourth national title as well as the football team’s undefeated 2023 season and first ACC championship since 2014. Plus, Alumni Hall is offering an Illustrated Orange Bowl tee for the upcoming clash with two-time defending national champion Georgia.

Championship soccer items

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Florida State Women’s Soccer 2023 National Champ Garnet T-shirt $30

Florida State Women's Soccer National Champ Long Sleeve Garnet Crew $54

Florida State Women's Soccer National Champ Lined Comfort Colors Tee $32

Florida State Women's Soccer National Champ Mug $17

Championship football items

Florida State Football Undefeated Champs 13-0 for $28

Florida State 2023 ACC Conference Champions Locker Room Tee $28

Florida State 2023 ACC Conference Champions Mug $17


Orange Bowl T-shirts

Florida State Nike Capital One Orange Bowl Illustration Tee $30

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