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FSU guard Caleb Mills enters transfer portal

Caleb Mills averaged 13 points and three rebounds last season. (Mike Olivella)
Caleb Mills averaged 13 points and three rebounds last season. (Mike Olivella) (Mike Olivella)
Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State starting guard Caleb Mills has entered the transfer portal, Rivals' Russ Wood reported on Thursday morning.

Mills averaged 13 points and 3 rebounds in 2022-23. The redshirt junior shot 41 percent from the floor and 83.6 percent from the line but was just 29.4 percent from 3-point range.

He also earned his bachelor's degree and will be a graduate transfer. Mills played two seasons at FSU.

Coach Leonard Hamilton has anticipated it will be a busy offseason for FSU, which went 9-23. Mills is the first departure from the program, and Hamilton has previously said he expected to bring in 3-4 transfers for the 2023-24 season.

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