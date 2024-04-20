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FSU hoops adds first transfer in Hampton's Jerry Deng
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Florida State landed a much-needed big man in Hampton transfer forward Jerry Deng.
The 6-foot-9, 220-pound Deng averaged 10 points and 4.2 rebounds as a freshman in 2023-24.
"Let's get it!" Deng said in a graphic announcing his commitment on Twitter.
Deng was a three-star prospect coming out of high school before choosing Hampton.
FSU returns just three scholarship players for 2024-25 in Jamir Watkins, Chandler Jackson and Taylor Bowen.
There's plenty of work to do in the portal, but Deng brings an interior presence and joins a trio of freshmen in forward AJ Swinton, guard Daquan Davis and forward/center Christian Nitu.
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