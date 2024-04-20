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FSU hoops adds first transfer in Hampton's Jerry Deng

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State landed a much-needed big man in Hampton transfer forward Jerry Deng.

The 6-foot-9, 220-pound Deng averaged 10 points and 4.2 rebounds as a freshman in 2023-24.

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"Let's get it!" Deng said in a graphic announcing his commitment on Twitter.

Deng was a three-star prospect coming out of high school before choosing Hampton.

FSU returns just three scholarship players for 2024-25 in Jamir Watkins, Chandler Jackson and Taylor Bowen.

There's plenty of work to do in the portal, but Deng brings an interior presence and joins a trio of freshmen in forward AJ Swinton, guard Daquan Davis and forward/center Christian Nitu.

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