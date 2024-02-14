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FSU in top 10 for 2025 OL Justin Hasenhuetl after recent in-school visit

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Another class of 2025 prospect has narrowed down his list of potential college homes. On Tuesday evening offensive line prospect Justin Hasenhuetl announced that FSU is among the top 10 schools he is considering as he continues to move forward with his recruiting process.

Hasenhuetl, who is 6-foot-5 and 272 pounds, is ranked by Rivals as the 27th-best offensive tackle in the country but he is being recruited by FSU as an offensive guard.

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Clemson, Michigan, Penn State, Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Georgia Tech, Southern Cal and Miami are the other nine schools in his top 10.

FSU head coach Mike Norvell and offensive line coach Alex Atkins had an in-school visit with Hasenhuetl in January. Hasenhuetl told the Osceola in January that he wouldn't be making another unofficial visit to FSU until at least March. The rising senior was on FSU's campus last fall to watch the Seminoles take on Duke. He was also on-campus in January 2023 for an unofficial visit.

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