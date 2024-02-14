PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
FSU in top 10 for 2025 OL Justin Hasenhuetl after recent in-school visit
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Another class of 2025 prospect has narrowed down his list of potential college homes. On Tuesday evening offensive line prospect Justin Hasenhuetl announced that FSU is among the top 10 schools he is considering as he continues to move forward with his recruiting process.
Hasenhuetl, who is 6-foot-5 and 272 pounds, is ranked by Rivals as the 27th-best offensive tackle in the country but he is being recruited by FSU as an offensive guard.
Clemson, Michigan, Penn State, Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Georgia Tech, Southern Cal and Miami are the other nine schools in his top 10.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGVyZSBpcyDwn4+g8J+kt+KdkzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vY29hY2hkdHdoaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBj
b2FjaGR0d2hpdGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SmVyZW15T19Kb2huc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKZXJlbXlP
X0pvaG5zb248L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01h
dHREZUJhcnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hdHREZUJhcnk8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlVUNSZXBvcnQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHRoZVVDUmVwb3J0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RlbWV0cmljRFdhcnJlbj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGVtZXRyaWNEV2FycmVuPC9hPiA8YnI+QFJpdmFsc19D
bGludCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9uZzI0
Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3dpbHRmb25nMjQ3PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTW9oclJlY3J1aXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QE1vaHJSZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2hh
ZHNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RB
V0dIWkVSRUNSVUlUUz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AREFXR0haRVJF
Q1JVSVRTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dyaWRp
cm9uSW1wb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25pbXBv
cnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
QnVpbHQ0U2hpcHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNCdWlsdDRTaGlwczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzRoMmo1
MkxmeFMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS80aDJqNTJMZnhTPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IGp1c3RpbiBoYXNlbmh1ZXRsIDTirZDvuI8gKEBqdXN0aW5oYXNlbmh1
ZXQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vanVzdGluaGFzZW5o
dWV0L3N0YXR1cy8xNzU3NTU4ODkyMjUzMzExMDE5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
FSU head coach Mike Norvell and offensive line coach Alex Atkins had an in-school visit with Hasenhuetl in January. Hasenhuetl told the Osceola in January that he wouldn't be making another unofficial visit to FSU until at least March. The rising senior was on FSU's campus last fall to watch the Seminoles take on Duke. He was also on-campus in January 2023 for an unofficial visit.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDI1IE9MIHByb3NwZWN0IEp1c3RpbiBIYXNlbmh1ZXRsIGZyb20g
UmFidW4gR2FwIChHYS4pIE5hY29vY2hlZSBhdCB0b2RheSYjMzk7cyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRlNVP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRlNVPC9hPiBKdW5pb3IgRGF5
LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09zY2VvbGFfUml2YWxz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPc2Nlb2xhX1JpdmFsczwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xYcmt4WXM5bTIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9MWHJreFlzOW0yPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBhdHJpY2sgQnVybmhhbSAo
QE9zY2VvbGFQYXQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT3Nj
ZW9sYVBhdC9zdGF0dXMvMTYxNjgzNTYwMDc0ODg3OTg3Mj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK