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football
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FSU is latest Power 5 program to offer 2026 QB prospect Jared Curtis
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State extended a scholarship offer to 2026 quarterback Jared Curtis on Wednesday. Curtis, who is 6-foot-3 and 210 pounds, is from Nashville (Tenn.) Christian School. He announced the offer from the Seminoles on Twitter.
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Curtis started to garner attention in 2022 as a freshman when he passed for 2,285 yards while completing 123 of 208 attempts. He also threw 27 touchdown passes against just eight interceptions. Curtis rushed for 481 yards and seven touchdowns on 61 carries.
His list of FBS offers also includes Alabama, Georgia, Miami, Memphis, Marshall, North Carolina, Pitt, Texas A&M, Vanderbilt and Virginia Tech.
Please click on the link below to view Curtis' HUDL highlights.
Jared Curtis - Hudl
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