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FSU is one of 10 schools four-star LB Jaedon Harmon will consider
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Four-star LB Jaedon Harmon has narrowed his list of college homes down to ten schools. The Rivals250 prospect made the announcement via social media on Wednesday afternoon.
His list of finalists consists of Florida State, Alabama, LSU, Ohio State, Texas, Clemson, Oklahoma, Auburn, Tennessee and Ole Miss.
The rising senior didn't receive an offer from FSU until Feb. 3 of this year while he was on-campus of an unofficial visit. Harmon has taken unofficial visits to Alabama, Ohio State, Tennessee, Clemson and Florida earlier this year as well.
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