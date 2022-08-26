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{{ timeAgo('2022-08-26 10:05:13 -0500') }} football Edit

FSU legends, then and now: Pat Carter

Jerry Kutz • TheOsceola
Publisher

Osceola publisher Jerry Kutz catches up with tight end Pat Carter, who played at FSU from 1984-87. Carter discusses his FSU career and what he's doing now. He will join The Osceola during the 2022 season as a football analyst.

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