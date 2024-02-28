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FSU makes cut as four-star CB Ben Hanks Jr. narrows his list of schools

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Four-star 2025 cornerback Ben Hanks Jr. announced on Tuesday night that he has narrowed his list of potential college homes to 10 schools. Florida State made the cut for the rising senior, who is ranked by Rivals as the 32nd-best cornerback prospect in the country.

Hanks, who is from Miami (Fla.) Booker T. Washington High, was on FSU's campus earlier this year for a Junior Day event.

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The other schools that made the cut for Hanks are Georgia, Miami, UCF, Louisville, FAU, Nebraska, Syracuse and Southern Cal. On his announcement graphic, Hanks left one of the 10 schools off his list, but that is thought to be Florida (where his father Ben Hanks Sr. played in the 1990s).

Please click on the link below to view Hanks' HUDL highlights.

Ben Hanks Jr - Hudl

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