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FSU moves up in coaches, AP poll

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State moved up one spot to No. 13 in the Associated Press poll on Sunday. The Seminoles are also No. 13 in the USA Today coaches poll on Sunday.

FSU is also 13th in the CFP standings.

The Seminoles finished the regular season at 9-3 and await a bowl opponent and destination that will be announced later Sunday afternoon.


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