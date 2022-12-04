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FSU moves up in AP poll

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State moved up one spot to No. 13 in the Associated Press poll on Sunday afternoon.

The Seminoles finished the regular season at 9-3 and await a bowl opponent and destination.

The USA Today coaches' poll will be announced later on Sunday afternoon, as will the full CFP standings.

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