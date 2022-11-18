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football
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FSU offers 2023 CB and Utah commit Blocker
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Class of 2023 cornerback prospect
CJ Blocker announced via Twitter on Thursday night that he has received an offer from Florida State. Blocker, who is 6-foot and 165 pounds, is committed to Utah. The senior from New Caney (TX) High School has been committed to the Utes since June of this year.
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Blocker is rated as a three-star prospect and is the 75th-best cornerback in the class of 2023. Boston College, Duke, Houston, Kansas State, Purdue, TCU and Washington State are among a large group of schools that Blocker is reported to have offers from.
Please click on the link below to view Blocker's HUDL highlights.
Cj Blocker - Hudl
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