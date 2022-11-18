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FSU offers 2023 CB and Utah commit Blocker

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Class of 2023 cornerback prospect CJ Blocker announced via Twitter on Thursday night that he has received an offer from Florida State. Blocker, who is 6-foot and 165 pounds, is committed to Utah. The senior from New Caney (TX) High School has been committed to the Utes since June of this year.


Blocker is rated as a three-star prospect and is the 75th-best cornerback in the class of 2023. Boston College, Duke, Houston, Kansas State, Purdue, TCU and Washington State are among a large group of schools that Blocker is reported to have offers from.

Please click on the link below to view Blocker's HUDL highlights.

Cj Blocker - Hudl

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