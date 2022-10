Florida State extended an offer to 2023 defensive end prospect Chamberlain Campbell on Thursday. Campbell is 6-foot-7 and 215 pounds, and he plays at St. Petersburg (Fla.) Lakewood High School. The offer from the Seminoles was one of two Power 5 offers that Campbell announced via Twitter that he has received.





Campbell also announced that he had received an offer from Miami on Thursday afternoon. Michigan State has also offered the senior, who has mostly flown under the radar as a college prospect.