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football
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FSU offers 2023 DE prospect
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State extended an offer to 2023 defensive end prospect Chamberlain Campbell on Thursday. Campbell is 6-foot-7 and 215 pounds, and he plays at St. Petersburg (Fla.) Lakewood High School. The offer from the Seminoles was one of two Power 5 offers that Campbell announced via Twitter that he has received.
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Campbell also announced that he had received an offer from Miami on Thursday afternoon. Michigan State has also offered the senior, who has mostly flown under the radar as a college prospect.
Please click on the link below to view Campbell's HUDL highlights:
Chamberlain Campbell - Hudl
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