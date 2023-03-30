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football
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FSU offers 2024 3-star OLB prospect Chris Cole
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State extended a scholarship offer to class of 2024 three-star outside linebacker prospect Chris Cole from Salem (Va.) High School.
Cole, who is 6-foot-3 and 210 pounds, also plays wide receiver and also runs track in high school. He announced his offer on Thursday morning via Twitter.
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Cole's list of offers include Penn State, Virginia Tech, West Virginia and Duke. He has taken unofficial visits to VT and WVU. As a junior he was named second-team All-State linebacker and also named first-team All-Regional selection. Cole runs the 60-meter hurdles in high school.
Please click on the link below to view Cole's HUDL highlights.
Christopher Cole - Hudl
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