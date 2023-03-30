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FSU offers 2024 3-star OLB prospect Chris Cole

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State extended a scholarship offer to class of 2024 three-star outside linebacker prospect Chris Cole from Salem (Va.) High School.

Cole, who is 6-foot-3 and 210 pounds, also plays wide receiver and also runs track in high school. He announced his offer on Thursday morning via Twitter.

Cole's list of offers include Penn State, Virginia Tech, West Virginia and Duke. He has taken unofficial visits to VT and WVU. As a junior he was named second-team All-State linebacker and also named first-team All-Regional selection. Cole runs the 60-meter hurdles in high school.

Please click on the link below to view Cole's HUDL highlights.

Christopher Cole - Hudl

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