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FSU offers 2024 ILB prospect Jayden Parrish

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State has offered a scholarship to 2024 inside linebacker prospect Jayden Parrish from Delray Beach (Fla.) Atlantic Community High School. Parrish, who is 6-foot-2 and 210 pounds, announced he had received the Seminoles' offer via Twitter late on Monday night.

Parrish is also reported to have received offers from Auburn, UConn, Florida Atlantic, Kentucky and South Florida.

As a junior this past season, Parrish totaled 153 tackles with 10 TFLs and four sacks in 11 games.


"Parrish is one of the best young players on the Atlantic football team," said Osceola Recruiting Analyst Charles Fishbein. "He is a kid that you notice on defense. He has the size and athletic ability you want in a linebacker. He also has the range you want on defense. His biggest issue right now is experience. You can tell he thinks too much on film and does not rely on his natural ability."

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