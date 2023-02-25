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FSU offers 2024 LB prospect Montay Weedon

Lexi Vlassis • TheOsceola
Recruiting Writer

Class of 2024 linebacker prospect Montay Weeden has been offered by Florida State. Weedon, who is 6-foot-1 and 210 pounds, is from Washington (D.C.) St. Johns College High.

The three-star prospect also has offers from a list of schools that includes Boston College, Georgia Tech, Maryland, Ole Miss, USF, Tennessee, Virginia Teach and West Virginia.

"The first thing you notice about Weedon is his tackling ability," said Osceola Recruiting Analyst Pat Burnham. "In a day and age where most defenders leave their feet to make a tackle, Weedon does an outstanding job of running his feet through contact. He is extremely physical and has good instincts. He has a natural way of finding his way to the ball. Weedon has good feet and moves well laterally."

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