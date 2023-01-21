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football
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FSU offers 2024 OT Tye Hylton at Junior Day
Patrick Burnham
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TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
FSU coach Mike Norvell and his staff hosted approximately 50 high school prospects on Saturday. One prospect who received an offer from the Seminoles during their second Junior Day of the new year was 2024 offensive tackle prospect
Tye Hylton from Oviedo (Fla.) High School.
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Hylton, who is 6-foot-4 and 270 pounds, also has offers USF, UCF, Rutgers and Marshall.
Tye Hylton enters the Moore Center while on-campus for FSU's Junior Day on January 14th. (Patrick Burnham)
Please click on the link below to view Hylton's HUDL highlights.
Tye Hylton - Hudl