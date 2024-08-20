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ago football Edit

FSU offers 2025 DB committed to Utah, 3-star 2026 S from Tennessee

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State extended an offer to 2025 three-star defensive back prospect Jason Stokes Jr. on Monday. They also offered three-star 2026 safety prospect Craig Tutt on Monday. Both players confirmed their offers via social media.

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Stokes Jr. is currently committed to Utah. He committed to the Utes in late June after taking official visits to Utah, LSU, Arizona and Texas Tech. The offer to Stokes is a sign the FSU will be expanding its recruiting board at defensive back after losing out of the commitment of DB Bryce Fitzgerald to Miami this past weekend as well as four other defensive backs that it brought in on official visits earlier this year who committed to other programs: Shamar Arnoux (USC), Ben Hanks Jr. (Florida), Jaboree Antoine (Miami), JaDon Blair (Notre Dame) and Tony Williams (UCF).

Please click on the link below to view Stokes' HUDl highlights.

Jason Stokes - Hudl

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Tutt is ranked by Rivals as the 42nd-best safety prospect in the class of 2026 and the 15th-best overall prospect in Tennessee. The junior's recruiting profile has blown up this summer. Since July he has received offers from Duke, SMU, Wake Forest, Ole Miss, Maryland, Alabama, Mississippi State, Louisville, Penn State, Michigan and Georgia Tech.

Please click on the link below to view Tutt's HUDL highlights.

Craig Tutt - Hudl

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