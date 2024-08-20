Florida State extended an offer to 2025 three-star defensive back prospect Jason Stokes Jr. on Monday. They also offered three-star 2026 safety prospect Craig Tutt on Monday. Both players confirmed their offers via social media.
Stokes Jr. is currently committed to Utah. He committed to the Utes in late June after taking official visits to Utah, LSU, Arizona and Texas Tech. The offer to Stokes is a sign the FSU will be expanding its recruiting board at defensive back after losing out of the commitment of DB Bryce Fitzgerald to Miami this past weekend as well as four other defensive backs that it brought in on official visits earlier this year who committed to other programs: Shamar Arnoux (USC), Ben Hanks Jr. (Florida), Jaboree Antoine (Miami), JaDon Blair (Notre Dame) and Tony Williams (UCF).
Please click on the link below to view Stokes' HUDl highlights.
Jason Stokes - Hudl
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IEFmdGVyIGEgZ3JlYXQgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wc3VydGFpbjIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBwc3VydGFpbjIzPC9hPiBJ4oCZbSBibGVzc2VkIHRvIHNheSB0aGF0
IEkgaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIEZsb3JpZGEgU3RhdGUg
VW5pdmVyc2l0eSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZv
b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGU1VGb290YmFsbDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9Ob3J2ZWxsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9Ob3J2ZWxsPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTm9sZUZhbWlseT9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05vbGVGYW1pbHk8L2E+
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9IdWdoZXM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0h1Z2hlczwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFdlYXRoZXJzYnk/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoV2VhdGhlcnNieTwvYT48YnI+wqA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQl9Nb3JnYW4/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQl9Nb3JnYW48L2E+wqA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSlNoYXc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENvYWNoSlNoYXc8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9XZWlzc0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXZWlzc0Zv
b3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvcmVjcnVpdHdlaXNzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jcmVjcnVpdHdlaXNzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9Xb2xmUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I1dvbGZQYWNrPC9hPvCfkLrigLzvuI8gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL3N6VFhYQkFuTUUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9zelRY
WEJBbk1FPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphc29uIFN0b2tlc19KciAoQEphc29u
U3Rva2VzSnIxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phc29u
U3Rva2VzSnIxL3N0YXR1cy8xODI1Njk4MTY3MTU0NzA4NzE3P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Tutt is ranked by Rivals as the 42nd-best safety prospect in the class of 2026 and the 15th-best overall prospect in Tennessee. The junior's recruiting profile has blown up this summer. Since July he has received offers from Duke, SMU, Wake Forest, Ole Miss, Maryland, Alabama, Mississippi State, Louisville, Penn State, Michigan and Georgia Tech.
Please click on the link below to view Tutt's HUDL highlights.
Craig Tutt - Hudl
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFtIGJleW9uZCBibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIg
ZnJvbSBGbG9yaWRhIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHnwn42i8J+NoiEhISE8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGU1VGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9Ob3J2ZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBDb2FjaF9Ob3J2ZWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0NvYWNoQWRhbUZ1bGxlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Q29hY2hBZGFtRnVsbGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL3BzdXJ0YWluMjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBzdXJ0YWlu
MjM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hDcmVh
c3lfT0hTP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENyZWFzeV9PSFM8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFyY3VzX0I5P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXJjdXNfQjk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfX1dhdHNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfX1dhdHNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEVhZHlfVD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Q29hY2hFYWR5X1Q8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
T0hTUGF0c0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPSFNQYXRz
Rm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8wRXpWRTN0cmhM
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMEV6VkUzdHJoTDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBD
cmFpZyBUdXR0IChAY3JhaWd0dXR0XykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9jcmFpZ3R1dHRfL3N0YXR1cy8xODI1NzAwMzE1ODEyNzQ1NjY3
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==