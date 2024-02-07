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FSU offers California QB prospect Jaden O'Neal

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

The NCAA recruiting calendar is currently in a Dead Period, but the business of recruiting continues because coaches can still have contact with recruits via phone calls, text and direct messages. On Tuesday the FSU coaching staff extended an offer to 2026 quarterback prospect Jaden O'Neal.

The 6-foot-2 and 208-pound rising junior is from Newport Beach (Calif.) Newport Harbor High. His list of offers includes Arizona, Arizona State, Cal, Kansas, Louisville, Miami, Michigan State, Oklahoma, Oregon, Penn State and Washington.

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As a sophomore this past season, O'Neal threw for 2,475 yards, 10 interceptions and 27 touchdowns while completing 209 of 343 pass attempts. He also ran the ball 43 times for 162 yards.

Please click on the hyperlink below view O'Neal's HUDL highlights.

Jaden O'Neal - Hudl

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