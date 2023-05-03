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football
Edit
FSU offers JUCO DB Ashlynd Barker, sets official visit date (updated)
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State extended a scholarship offer to JUCO defensive back prospect Ashlynd Barker from Iowa Western Community College of Tuesday night. Barker, who is 6-foot-3 and 200 pounds, is originally from Columbus (Ga.) Northside High. He signed with Iowa Western in the spring of 2022 and was redshirted last season but will graduate from Iowa Western later this month and will be eligible to sign somewhere this summer and play this fall.
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Barker had no FBS offers coming out of high school but has picked up offers from New Mexico State, Ball State and Jacksonville State. He is also garnering interest from Oregon State and has planned an official visit there. Barker visited Ball State earlier this spring.
Barker has announced that he will make an official visit to FSU starting on Friday, May 12th.
Please click on the video to see some of Barker's highlights from spring practice earlier this year.
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