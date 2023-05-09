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FSU offers local 2025 DE prospect Jalen Wiggins

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State extended an offer to 2025 DE prospect Jalen Wiggins on Monday night. Wiggins, 6-5 and 235-pounds, is from Tallahassee (Fla.) Rickards High School.

The rising junior's offer list currently includes Arkansas, Florida, Georgia, Mississippi State, NC State, Penn State and Purdue.

He has already taken an unofficial visit to Florida and also to Alabama, however he doesn't have an offer from the Crimson Tide at this time.

As a sophomore in 2022, Wiggins made 70 tackles including 19 TFLs and 14 sacks. He made an unofficial visit to FSU to watch the Seminoles practice earlier this spring.

Please click on the link below to view Wiggins' HUDL highlights.

Jalen Wiggins - Hudl

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