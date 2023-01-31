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football
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FSU offers No. 1 LB in the country for 2024
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State extended an offer to four-star linebacker Sammy Brown on Monday. Brown, who is 6-foot-2 and 220 pounds, is Rivals' top linebacker prospect in the nation for 2024 and is ranked as the 20th-best overall prospect in the country.
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Brown's list of offers reads like a list of college football super powers. He has offers from and already taken unofficial visits to the following schools: Alabama, Auburn, Clemson, Florida, Georgia, Georgia Tech, Notre Dame, Ohio State, Oklahoma, South Carolina and Tennessee.
Brown plays on both sided of the ball for Jefferson (Ga.) High and totaled 113 tackles from his inside linebacker spot this past season. He also ran for 1,459 yards and 21 touchdowns on 181 attempts as a running back.
Please click on the link below to view Brown's HUDL highlights.
Sammy Brown - Hudl
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