Florida State has offered scholarships to a pair of four-star 2026 wide receivers from Bellflower (Cal.) St. John Bosco. Both Daniel Odom and Madden Williams were offered while on an unofficial visit to FSU on Thursday morning.

Odom is ranked as the 28th-best overall prospect in the class of 2026 and the fourth-best wide receiver in his class. As a sophomore last season, Odoom caught 36 passes for 548 yards and seven touchdowns. He also has offers from Cal, Ole Miss, Alabama, Texas, Georgia and Washington among others. Please click on the link below to view Odom's HUDL highlights. Daniel Odom - Hudl

Williams is ranked as the 131st-best overall prospect in his class and the 19th-best wide receiver prospect. The rising junior finished third on his team last year with 42 receptions where he racked up 496 yards receiving and five touchdowns. He has also been offered by Penn State, Ole Miss, Auburn, Marylan, Georgia and Maryland over recent months.

Please click on the link below to view Williams' HUDL highlights. Madden Williams - Hudl

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHZpc2l0IHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9Ob3J2ZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaF9Ob3J2ZWxsPC9hPiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9yODFkdWdhbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHI4MWR1 Z2FuczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEFB dGtpbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQUF0a2luczwvYT4g IEkgYW0gaG9ub3JlZCBhbmQgYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVy IGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GU1VGb290YmFs bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARlNVRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb05vbGVzP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29Ob2xlczwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuQmFydG93P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSeWFuQmFydG93PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NodWNrQ2FudG9yP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDaHVja0NhbnRvcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9BdXN0aW5UVHVja2VyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBdXN0aW5U VHVja2VyPC9hPiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ib3Nj b2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBib3Njb2Zvb3RiYWxs PC9hPiAgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR3JlZ0JpZ2dp bnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdyZWdCaWdnaW5zPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyYW5kb25IdWZmbWFuP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCcmFuZG9uSHVmZm1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtZ29ybmV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBhZGFtZ29ybmV5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hh ZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NX aWx0Zm9uZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzJEZGF2aXM/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QDJEZGF2aXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby92RVI1bU04OW5NIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdkVSNW1NODlu TTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYWRkZW4gV2lsbGlhbXMgKEBNYWRkZW5XaWxs aWFtczEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFkZGVuV2ls bGlhbXMxL3N0YXR1cy8xNzcwODMyMDU2NzI3MDQwMTkyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK