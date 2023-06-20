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FSU offers Rivals Top 150 DE prospect Jayshawn Ross

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State continues to cast a wide net as it works on filling its 2024 recruiting class. On Monday the Seminoles offered defensive end prospect Jayshawn Ross from Kansas City (Mo.) Liberty North High School.

Ross, who is 6-foot-4 and 220 pounds, is ranked at the 6th-best weakside defensive end prospect in the country and the 127th-best overall prospect in the 2024 class.

Ross has offers from teams from the Big Ten, Big 12, Pac-12 and SEC. He has taken unofficial visits to Arkansas, Iowa, Kansas, Kansas State, Missouri and Oklahoma.

Earlier on Monday and prior to receiving an offer from FSU, Ross has released a top 5 of Oklahoma, Tennessee, Michigan, Penn State and Nebraska.

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