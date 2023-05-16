Florida State extended an offer to class of 2024 wide receiver prospect Ernest Campbell on Monday. Campbell, who is 5-foot-8 and 145 pounds, is from Refugio (Tex.) High School. He is rated as a three-star prospect and ranked as the 39th-best WR in the country in the class of 2024.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYSBvZmZlciBmcm9tIEZsb3JpZGEg
U3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBha2EgRlNVIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ29hY2hBV2lsc29uMTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QENvYWNoQVdpbHNvbjEwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0NodWNrQ2FudG9yP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaHVja0Nh
bnRvcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0t3M2FuRmFBTmQiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9LdzNhbkZhQU5kPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVybmVz
dCBDYW1wYmVsbCAoQEVybmVzdHRoZWZsYXNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0VybmVzdHRoZWZsYXNoL3N0YXR1cy8xNjU4MTk0MDgy
NjQyOTI3NjI3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxNSwgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
What Campbell lacks in size, he makes up for in speed. He is the back-to-back 2A 100-meter champion in Texas. His personal-best in the 100 meters is 10.25 seconds. That speed has led to offers from a list of schools that includes Auburn, Baylor, Colorado, Georgia Tech, Louisville, Nebraska, Oregon, Penn State, TCU and Texas A&M.
Campbell caught 35 passes for 597 yards in 15 games last season. He also ran for 277 yards and two touchdowns. Campbell also returns kick and punts.
Please click on the link below to watch Campbell's HUDL highlights.
Ernest Campbell, '24 WR/DB - JR Year - Ernest Campbell highlights - Hudl
Class of 2025 four-star safety Tre Fuller also picked up an offer from FSU on Monday. Fuller, who is 6-2 and 185 pounds, is from Shreveport (La.) Captain Shreve High. He is rated as a four-star prospect and ranked as the 14th-best safety prospect and the 212-best overall prospect in the country.
Fuller also has offers from Mississippi State, SMU, Tulsa and Louisiana-Monroe.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRlNVRm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZTVUZvb3RiYWxsPC9hPiEh4p2k77iP8J+kjSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvc2VtaW5vbGVz
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jc2VtaW5vbGVz
PC9hPvCfq7bwn4+9IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29h
Y2hZQUNKb2huc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFlBQ0pv
aG5zb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hL
aXJieTI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEtpcmJ5MjU8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hqb2huc29uNDM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoam9obnNvbjQzPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX0tlbmRhbGxfMT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfS2VuZGFsbF8xPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhbXNwaWVncz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5Ac2Ftc3BpZWdzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0plcml0Um9zZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEplcml0
Um9zZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmltbXlE
ZXRhaWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEppbW15RGV0YWlsPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xBQm9vdGxlZ2dlcnM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExBQm9vdGxlZ2dlcnM8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJlcFJlZHpvbmVMQT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVMQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2oyRzJlYkphblUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qMkcyZWJKYW5V
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRyZSBGdWxsZXIgKEBUcmVGdWxsZXIyNSkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmVGdWxsZXIyNS9zdGF0dXMv
MTY1ODEzNTA1NDU0MTg4OTUzOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkg
MTUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Please click on the link below to view Fuller's HUDL highlights.
Tre Fuller - Hudl
Class of 2025 offensive tackle prospect Jayden Elijah from Matawan (NJ) Regional High School has also been offered by FSU. Elijah, who is 6-7 and 300 pounds, is rated as a three-star prospect. He also has offers from Boston College and Virginia Tech. Elijah also plays basketball in high school.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdvb2QgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEFBdGtpbnM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QENvYWNoQUF0a2luczwvYT4gSSBhbSBibGVzc2VkIHRvIHJl
Y2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBGbG9yaWRhIFN0YXRlIFVuaXZlcmlzdHkg
4p2k77iP8J+SmyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hdGF3
YW5Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWF0YXdhbkZvb3Ri
YWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZvb3Ri
YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGU1VGb290YmFsbDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFOS2ZmVWRyOUciPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS8xTktmZlVkcjlHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpheWRlbiBlbGlqYWggKEBK
YXlkZW5FbGlqYWhfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ph
eWRlbkVsaWphaF8vc3RhdHVzLzE2NTcyMTExMDUwNTQxNjI5NDY/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=