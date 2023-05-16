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FSU offers speedy 2024 WR Ernest Campbell, more 2025 offers extended

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State extended an offer to class of 2024 wide receiver prospect Ernest Campbell on Monday. Campbell, who is 5-foot-8 and 145 pounds, is from Refugio (Tex.) High School. He is rated as a three-star prospect and ranked as the 39th-best WR in the country in the class of 2024.

What Campbell lacks in size, he makes up for in speed. He is the back-to-back 2A 100-meter champion in Texas. His personal-best in the 100 meters is 10.25 seconds. That speed has led to offers from a list of schools that includes Auburn, Baylor, Colorado, Georgia Tech, Louisville, Nebraska, Oregon, Penn State, TCU and Texas A&M.

Campbell caught 35 passes for 597 yards in 15 games last season. He also ran for 277 yards and two touchdowns. Campbell also returns kick and punts.

Please click on the link below to watch Campbell's HUDL highlights.

Ernest Campbell, '24 WR/DB - JR Year - Ernest Campbell highlights - Hudl




Class of 2025 four-star safety Tre Fuller also picked up an offer from FSU on Monday. Fuller, who is 6-2 and 185 pounds, is from Shreveport (La.) Captain Shreve High. He is rated as a four-star prospect and ranked as the 14th-best safety prospect and the 212-best overall prospect in the country.

Fuller also has offers from Mississippi State, SMU, Tulsa and Louisiana-Monroe.


Please click on the link below to view Fuller's HUDL highlights.

Tre Fuller - Hudl

Class of 2025 offensive tackle prospect Jayden Elijah from Matawan (NJ) Regional High School has also been offered by FSU. Elijah, who is 6-7 and 300 pounds, is rated as a three-star prospect. He also has offers from Boston College and Virginia Tech. Elijah also plays basketball in high school.

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