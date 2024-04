Advertisement

Henderson was offered by Florida State while on his unofficial visit with the Seminoles on Saturday. The list of other schools to offer the rising junior include Notre Dame, Vanderbilt and Mississippi State. As a sophomore this past season, Henderson totaled 39 tackles in 12 games, including 5 tackles for a loss. Please click on the link below to view Henderson's HUDL highlights. Trenton Henderson - Hudl

#agtg Blessed to receive an offer from Florida State!! 🍓 #GoNoles @Coach_Norvell @CoachAdamFuller @RyanBartow @CoachGMoss @FSUCoachJP @_DJDaniels @JustinCrouse7 @Warchant @Noles247 @kerrymcdowell @CoachTyBrooks pic.twitter.com/QUSvIT6IXc
— Trenton Henderson (@THenderson26) April 6, 2024

Florida State offered Dixon-Wyatt on Saturday afternoon. The 6-1 and 172-pound wide receiver from Santa Ana (Ca.) Mater Dei is currently ranked as the 30th-best prospect in the country for the 2026 class. He is also considered to be the 6th-best prospect in the state and the 5th-best wide receiver in the country. He also holds offers from Alabama, Georgia, Colorado, Miami, Notre Dame, Ohio State, Tennessee, and Texas among others.

For Mater Dei last season, Dixon-Wyatt caught 33 passes for 512 yards and six touchdowns in 13 games last season for the Monarchs. Please click on the link below to view Dixon-Wyatt's HUDL highlights.

Blessed to receive an offer from Florida State University! @r81dugans @Coach_Norvell pic.twitter.com/X18G8SnEyu
— Kayden Dixon-Wyatt (@kayyydeenn) April 6, 2024

Mosley visited Florida State on an unofficial visit on Tuesday and was also offered on Saturday afternoon. The rising junior also has offers from Alabama, Auburn, Georgia, South Carolina, TAMU and UCF, among others. As a sophomore, Mosely hauled in 31 passes for 471 yards and seven touchdowns. Please click on the link below to view Mosely's HUDL highlights. Ryan Mosley - Hudl