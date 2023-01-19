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football
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FSU offers top-rated player in state Ohio for 2024
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Class of 2024 four-star cornerback prospect Bryce West has been offered by Florida State. West, who is 5-foot-11 and 176 pounds, is from Cleveland (OH) Glenville High. He is the top-rated prospect in Ohio and is ranked as the second-best cornerback prospect and the 48th-best overall prospect in the country.
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West's list of offers includes Ohio State, Georgia, Kentucky, Michigan, Michigan State, Notre Dame, Penn State and Tennessee.
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Bryce West - Hudl