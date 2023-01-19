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{{ timeAgo('2023-01-19 09:54:36 -0600') }} football Edit

FSU offers top-rated player in state Ohio for 2024

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Class of 2024 four-star cornerback prospect Bryce West has been offered by Florida State. West, who is 5-foot-11 and 176 pounds, is from Cleveland (OH) Glenville High. He is the top-rated prospect in Ohio and is ranked as the second-best cornerback prospect and the 48th-best overall prospect in the country.

West's list of offers includes Ohio State, Georgia, Kentucky, Michigan, Michigan State, Notre Dame, Penn State and Tennessee.

Please click on the link below to view West's HUDL highlights.

Bryce West - Hudl

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