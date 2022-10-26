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football
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FSU picks up 1st commit for class of 2025
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State picked up the first commitment of its 2025 recruiting class when wide receiver DL Hardison announced via Twitter tonight that he has given his pledge to head coach Mike Norvell to be a Seminole two years from now.
Hardison, 5-10 and 160-pounds, is second on his team in receptions (18) and receiving yards (283) through eight games for Melbourne (Fla,) Eau Gallie High School this season.
The high school sophomore also has offers from Indiana, Iowa State, Kentucky, Louisville, Nebraska, NC State and Texas A&M among others.
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Osceola recruiting analyst Charles Fishbein has Hardison rated as the fourth-best slot receiver in the class among Florida prospects.
Fish's take
Hardison is the next star recruit out of the Space Coast area,. He has the type of speed that changes a game. He can just blow by defenders. Put him in the slot and he will get the job done. Put him out wide and Hardison will run by you. He has the type of speed and quickness that is intimidating.
For those who want to see for themselves, here is Hardison's
Hudl highlights for his sophomore season to date.
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