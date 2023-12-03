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FSU players react on social media to CFP's decision

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State players and coaches expressed their feelings about the CFP's decision on Twitter on Sunday.

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Mike Norvell 'disgusted and infuriated' with CFP committee decision

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