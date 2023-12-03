FSU players react on social media to CFP's decision
Florida State players and coaches expressed their feelings about the CFP's decision on Twitter on Sunday.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9 Imx0ciI+4oCmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JbnRRb2xpbDJRIj5o dHRwczovL3QuY28vSW50UW9saWwyUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUYXRlIChA VGF0ZVJvZGVtYWtlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U YXRlUm9kZW1ha2VyL3N0YXR1cy8xNzMxMzg0NDc5ODYyNzIyNjczP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Advertisement
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBkb27igJl0IHF1ZXN0aW9uIEdvZHMgcGxhbiBidXQgSeKAmW0g c28gc29ycnkgZm9yIHRoZSBzZW5pb3JzLiBJ4oCZdmUgb25seSBiZWVuIGhl cmUgMiB5ZWFycyBidXQgSSBmZWVsIGV2ZXJ5IGJpdCBvZiBlbW90aW9uIGZv ciB0aGVtLiBUaGV5IHdvcmtlZCBzbyBoYXJkIGFuZCBzdGF5ZWQgbG95YWwg dG8gdGhpcyBwcm9ncmFtIHRocm91Z2ggdHJpYWxzIGFuZCB0cmlidWxhdGlv bnMuIFRoZXkgZGVzZXJ2ZSB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gY29tcGV0ZSBm b3IgYSBuYXR0eS48L3A+Jm1kYXNoOyBHcmVlZHkgVmFuY2Xwn4+BIChAaWFt X2p2eGlpaWkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaWFtX2p2 eGlpaWkvc3RhdHVzLzE3MzEzNzM0NTk3NzM0NjQ4NDY/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HdWVzcyB3aW5uaW5nIGRvbnQgbWVhbiBzaGl0PC9wPiZtZGFzaDsg Si5Kb25lcyAoQEphcnJpYW5Kb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9KYXJyaWFuSm9uZXMvc3RhdHVzLzE3MzEzNzQ4NDUxMjI4MjY1 NDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMywgMjAyMzwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGVuIGRpZCB5b3Ugc3RhcnQgZ2V0dGluZyByZXdhcmRlZCBmb3Ig bG9zaW5nPC9wPiZtZGFzaDsgUmVuYXJkbyBHcmVlbiAoQG5hZG8ydGltZXMp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmFkbzJ0aW1lcy9zdGF0 dXMvMTczMTM4ODYzMzA5NjAzMjY2Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5E ZWNlbWJlciAzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TbyBtYW55IHNhY3JpZmljZXMgYW5kIHNvIG11Y2ggd29yayBwdXQg aW4gLi53b3fwn5KUPC9wPiZtZGFzaDsgSjXvuI/ig6Pwn6aN8J+nqCAoQGNv bGFib3lfajUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29sYWJv eV9qNS9zdGF0dXMvMTczMTM4OTg3NDI2MTg5NzYyOD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iYXJ0IiBkaXI9 Imx0ciI+8J+SlDwvcD4mbWRhc2g7IFRhdHVtIEJldGh1bmXwn6W38J+PviAo QHRhdHVteDE1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RhdHVt eDE1L3N0YXR1cy8xNzMxMzY5MzMxODIzMzQ1NjY1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iYXJ0IiBkaXI9 Imx0ciI+8J+njfCfj73igI3imYLvuI/igKYuLjwvcD4mbWRhc2g7IENKIENh bXBiZWxsIEpyLiAoQGNqY2FtcGJlbGxqcl8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vY2pjYW1wYmVsbGpyXy9zdGF0dXMvMTczMTM4MzAzNjE5 NTgwMzYwNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAzLCAyMDIz PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DT1JSVVBUSU9O4oCmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vZXNwbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZXNwbjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DRkJQbGF5b2ZmP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDRkJQbGF5b2ZmPC9hPjxicj5UaGFuayB5b3UgdG8gYWxs IG91ciBzZW5pb3JzLCB5b3UgYWxsIGRlc2VydmUgd2F5IGJldHRlciEgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvTm9sZXM/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb05vbGVzPC9hPiDw n42iPC9wPiZtZGFzaDsgSnVsaWFuIEFybWVsbGEgKEBBcm1lbGxhSnVsaWFu KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FybWVsbGFKdWxpYW4v c3RhdHVzLzE3MzEzODA0MjQ3NDI0Mjg4ODE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+RGVjZW1iZXIgMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TYWQgZm9yIG91ciBwbGF5ZXJzIGFuZCBmYW5zLiBGb290YmFsbCBp cyB0aGUgdWx0aW1hdGUgVEVBTSBzcG9ydCBhbmQgYWxsIHRoaXMgdGVhbSBk aWQgd2FzIHdpbiBldmVyeSBnYW1lIHdlIHBsYXllZC4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1VuY29ucXVlcmVkP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVW5jb25xdWVyZWQ8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgSm9obiBQYXB1Y2hpcyAoQEZTVUNvYWNoSlApIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRlNVQ29hY2hKUC9zdGF0dXMvMTczMTM3 NzQxOTA4NzQ1NDQwNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAz LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db3VsZG7igJl0IGdldCB1cyBiZXR3ZWVuIHRoZSB3aGl0ZSBsaW5l cyBzbyB0aGV5IGhhZCB0byBnZXQgdXMgYmVoaW5kIHNvbWUgY2xvc2VkIGRv b3JzISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVU5D T05RVUVSRUQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNV TkNPTlFVRVJFRDwvYT48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9LZWVwQ0xJTUJpbmc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNLZWVwQ0xJTUJpbmc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUm93 ZHkgRG93ZHkgKEBTaXJEb3dkeSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9TaXJEb3dkeS9zdGF0dXMvMTczMTM4NjI0NDg1OTM2NzkwMz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK