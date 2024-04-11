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FSU to expected to host several top 2025 prospects on Thursday & Friday
Patrick Burnham
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TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State will host a number of top targets for its 2025 and 2026 recruiting classes on unofficial visits on Thursday and Friday. These unofficial visits will coincide with practice on Thursday and the team's third scrimmage on Friday.
Here is the list of some of the prospects the Osceola expects to see on-campus over the next two days.
Wallace is expected to arrive on-campus today and watch practice.
Loftin will visit both FSU and Miami while in the Sunshine State.
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