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How should FSU approach its pitching rotation in this week's NCAA Regional?
Curt Weiler
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TheOsceola
Senior Writer
For the first time since 2018, the Florida State baseball team will hold an NCAA Regional this weekend at Dick Howser Stadium.With that comes some inherent advantages. The opportunity to stay at ho...
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