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Legacy Devin Carter becomes 1st commit of FSU's 2026 recruiting class

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State picked up the first commitment of its 2026 recruiting class of Thursday.

Rising sophomore ATH Devin Carter, who is 6-foot and 155 pounds, from Ellenwood (Ga.) Cedar Grove High, announced via Twitter that he had committed to FSU coach Mike Norvell.

Carter has been on the FSU campus multiple times over the course of the last nine months on unofficial visits. He also has offers from Arkansas, Georgia, Ole Miss and Ohio State among others.

Carter is the son of former FSU and NFL running back Dexter Carter, who played for the Seminoles from 1986-89.

As a freshman last season, Carter played both wide receiver and safety for Cedar Grove.

Please click on the link below to view Carter's HUDL highlights.

Devin Carter - Hudl

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