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Long snapper James Rosenberry rewarded with scholarship
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Long snapper James Rosenberry has been rewarded with a scholarship, he announced on Twitter on Tuesday.
Rosenberry transferred from Maryland and has played in 25 games the last two seasons. He recorded a tackle in the win over Florida in November 2022.
The 6-foot, 225-pound Rosenberry earned a finance degree from Maryland in 2021 and is pursuing a master’s degree in entrepreneurship.
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