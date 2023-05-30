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Long snapper James Rosenberry rewarded with scholarship

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Long snapper James Rosenberry has been rewarded with a scholarship, he announced on Twitter on Tuesday.

Rosenberry transferred from Maryland and has played in 25 games the last two seasons. He recorded a tackle in the win over Florida in November 2022.

The 6-foot, 225-pound Rosenberry earned a finance degree from Maryland in 2021 and is pursuing a master’s degree in entrepreneurship.

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