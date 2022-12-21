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Mike Norvell joins Rivals' Adam Gorney to recap FSU's 2023 signing class

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State head coach Mike Norvell took time out of his busy Signing Day schedule to join Rivals national recruiting director Adam Gorney for an interview about the Seminoles' 2023 signing class. Included topics are landing five-star wide receiver Hykeem Williams, what quarterback Brock Glenn brings and the transfer portal additions the Seminoles have signed.

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