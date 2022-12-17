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{{ timeAgo('2022-12-17 14:00:05 -0600') }} football Edit

Mike Norvell, Michael Alford talk Dunlap Football Center process, vision

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

After the groundbreaking ceremony at the new Dunlap Football Center Saturday, Florida State head coach Mike Norvell and director of athletics Michael Alford each took questions from the media.

Norvell discussed the importance of this building for his current team, recruiting and what specifically he wants to see in the facility.

Alford discussed all that went into the process of planning the Dunlap Football Center, how it will benefit the entire athletic department and the importance of building the facility for the future.

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