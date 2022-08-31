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Nole Your Enemy: A closer look at LSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Recruiting Analyst

Julie Boudwin of TigerDetails.net, LSU's Rivals site, joins the Osceola's Patrick Burnham to discuss how Brian Kelly has made an impact on the team off the field since arriving in Baton Rouge. They also discuss a number of LSU's position groups and the matchup between FSU and LSU, who will face off on Sunday in New Orleans (7:30 p.m., ABC)


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