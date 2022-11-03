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{{ timeAgo('2022-11-03 07:34:39 -0500') }} football Edit

Nole Your Enemy: How FSU matches up with Miami

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Pat Burnham is joined by Marcus Benjamin of CanesCounty.com to break down the Miami Hurricanes. They talk the season, Mario Cristobal's poor start in Coral Gables and how they see the game shaking out. Listen at the audio player below or watch on YouTube.

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