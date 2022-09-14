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{{ timeAgo('2022-09-14 16:19:00 -0500') }} football Edit

Nole Your Enemy: Louisville

Patrick Burnham • TheOsceola
Recruiting Analyst

Patrick Burnham is joined by David Lackford of CardinalSports.com, the Rivals site covering all things Louisville, to breakdown the matchup between FSU and Louisville. The guys talk UofL's season so far, keys to the game, and predictions.

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