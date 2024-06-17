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Notes: 2028 QB Lawrence offered, UGA commit Robinson works out at FSU camp

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State held its annual quarterback camp on Wednesday afternoon, where head coach Mike Norvell and staff played host to approximately 75 signal callers from across the country. The two major storylines from this camp involved 2025 ATH Todd Robinson being on-campus for the second time in a week and an offer being extended to 2028 quarterback Neimann Lawrence.

There were also several underclassmen who caught the attention of quarterbacks coach Tony Tokarz as well as Norvell — including Stephen Cannon (2026), Sladen Shack (2027) and Luke Robley (2028).

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Robinson's participation came as a bit of surprise as he recently committed to Georgia and cancelled his official visit with FSU. Coming out of the camp, Robinson indicated that he is fully committed to the Bulldogs and that he hasn't rescheduled his official visit with FSU.

The good news is that Robison has now spent two full days out of the last six on the Florida State campus. Last week, he attended the Seminoles' 7-on-7 Camp. FSU could benefit from his time on-campus, and it wouldn't be a surprise if he ended up back in Tallahassee this fall for another visit.

Lawrence was offered by the Seminoles this afternoon according to the Osceola's Charles Fishbein. The rising freshman already holds offers from Miami, Ohio State, Arkansas, Nebraska TCU and UCF.

Another young signal caller that got the attention of the FSU staff was 2026 prospect Stephen Cannon from Savannah (GA) Benedictine High. He was the backup to FSU true freshman quarterback Luke Kromenhoek last season.

Robley is also a member of the class of 2028 and was another underclassman who caught the eye of the staff.

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