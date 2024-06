Florida State held its annual quarterback camp on Wednesday afternoon, where head coach Mike Norvell and staff played host to approximately 75 signal callers from across the country. The two major storylines from this camp involved 2025 ATH Todd Robinson being on-campus for the second time in a week and an offer being extended to 2028 quarterback Neimann Lawrence. There were also several underclassmen who caught the attention of quarterbacks coach Tony Tokarz as well as Norvell — including Stephen Cannon (2026), Sladen Shack (2027) and Luke Robley (2028).

Advertisement

Robinson's participation came as a bit of surprise as he recently committed to Georgia and cancelled his official visit with FSU. Coming out of the camp, Robinson indicated that he is fully committed to the Bulldogs and that he hasn't rescheduled his official visit with FSU. The good news is that Robison has now spent two full days out of the last six on the Florida State campus. Last week, he attended the Seminoles' 7-on-7 Camp. FSU could benefit from his time on-campus, and it wouldn't be a surprise if he ended up back in Tallahassee this fall for another visit.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI1IFFCL0FUSCBUb2RkIFJvYmluc29uIGlzIHdobyBpcyBjb21t aXR0ZWQgdG8gR2VvcmdpYSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvRlNVP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jRlNVPC9hPiYjMzk7cyBRQiBjYW1wIHRvZGF5LiDigaY8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09zY2VvbGFfUml2YWxzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPc2Nlb2xhX1JpdmFsczwvYT7igakgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lBeERSNmph c0EiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9pQXhEUjZqYXNBPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IFBhdHJpY2sgQnVybmhhbSAoQE9zY2VvbGFQYXQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vT3NjZW9sYVBhdC9zdGF0dXMvMTgwMjczMDI0MjEw MTk3NzUzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE3LCAyMDI0PC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI1IFFCL0FUSCBUb2RkIFJvYmluc29uIGdvaW5nIHRocnUgSW5k eSBkcmlsbHMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL0ZTVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZT VTwvYT4mIzM5O3MgUUIgQ2FtcCBvbiBNb25kYXkuIEhlIGlzIGNvbW1pdHRl ZCB0byBHZW9yZ2lhLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09z Y2VvbGFfUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPc2Nlb2xhX1Jp dmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL1hmUTVzZVUxQ1MiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9YZlE1c2VV MUNTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBhdHJpY2sgQnVybmhhbSAoQE9zY2VvbGFQ YXQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT3NjZW9sYVBhdC9z dGF0dXMvMTgwMjczMTgwNzA1MTI0ODA5Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5KdW5lIDE3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Lawrence was offered by the Seminoles this afternoon according to the Osceola's Charles Fishbein. The rising freshman already holds offers from Miami, Ohio State, Arkansas, Nebraska TCU and UCF.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGhhZCBhbiBBbWF6aW5nIGV4cGVyaWVuY2UgYXQgRlNVJiMzOTtz IFFCIGNhbXAgdG9kYXkuIEkgd291bGQgbGlrZSB0byBhbm5vdW5jZSB0aGF0 IEkgcmVjZWl2ZWQgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBGbG9yaWRhIFN0YXRlIFVuaXZl cnNpdHkhIEdvIE5vbGVzICHwn42i8J+NojxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29hY2hfTm9ydmVsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Q29hY2hfTm9ydmVsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Db2FjaF9Ub2thcnpRQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hf VG9rYXJ6UUI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGhp bGlwc2ltcHNvbjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBoaWxpcHNpbXBz b24xPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZvb3Ri YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGU1VGb290YmFsbDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Cb3plbWFuRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJv emVtYW5Gb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dGelM3 cUs4ZHkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HRnpTN3FLOGR5PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IE5laW1hbm4gTGF3cmVuY2UgKEBORUlNQU5MQVdSRU5DRTEpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkVJTUFOTEFXUkVOQ0UxL3N0YXR1 cy8xODAyNzk5OTQxMTEyNDQ3NDA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1 bmUgMTcsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI4IFFCIE5laW1hbm4gTGF3cmVuY2UgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0ZTVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZTVTwvYT4mIzM5O3MgUUIgQ2FtcCBvbiBN b25kYXkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT3NjZW9sYV9S aXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9zY2VvbGFfUml2YWxzPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTU1OUllVY3NNdiI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL01NTlJZVWNzTXY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGF0cmljayBCdXJu aGFtIChAT3NjZW9sYVBhdCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Pc2Nlb2xhUGF0L3N0YXR1cy8xODAyNzIzMTU2NTUwOTM4ODY1P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTcsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI4IFFCIE5laW1hbm4gTGF3cmVuY2UgIGdvaW5nIHRocnUgYW4g SW5keSBkcmlsbCBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvRlNVP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j RlNVPC9hPiYjMzk7cyBRQiBjYW1wLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL09zY2VvbGFfUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBP c2Nlb2xhX1JpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1NITjRI cjd4ek0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TSE40SHI3eHpNPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IFBhdHJpY2sgQnVybmhhbSAoQE9zY2VvbGFQYXQpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT3NjZW9sYVBhdC9zdGF0dXMvMTgwMjcyOTc4 NzI5Njc2ODMxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE3LCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Another young signal caller that got the attention of the FSU staff was 2026 prospect Stephen Cannon from Savannah (GA) Benedictine High. He was the backup to FSU true freshman quarterback Luke Kromenhoek last season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI2IFFCIFN0ZXBoZW4gQ2Fubm9uIGlzIHdobyB3YXMgTHVrZSBL cm9tZW5ob2VrJiMzOTtzIGJhY2t1cCBhdCBCZW5lZGljdGluZSBIUyBsYXN0 IHNlYXNvbiBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvRlNVP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRlNV PC9hPiYjMzk7cyBRQiBDYW1wIG9uIE1vbmRheS4gSGUgaGFzIGEgbGl2ZSBh cm0uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT3NjZW9sYV9SaXZh bHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9zY2VvbGFfUml2YWxzPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28venQyWlMyWlJTMCI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL3p0MlpTMlpSUzA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGF0cmljayBCdXJuaGFt IChAT3NjZW9sYVBhdCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9P c2Nlb2xhUGF0L3N0YXR1cy8xODAyNzY3NzM4NjQyNzk2NzM3P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTcsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI1IFFCL0FUSCBUb2RkIFJvYmluc29uICgxMikgYW5kIDIwMjgg UUIgTHVrZSBSb2JsZXkgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0ZTVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0ZTVTwvYT4mIzM5O3MgUUIgY2FtcCBvbiBNb25kYXkuIOKBpjxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT3NjZW9sYV9SaXZhbHM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9zY2VvbGFfUml2YWxzPC9hPuKBqSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSHN1Q1Yx UXRBZCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hzdUNWMVF0QWQ8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgUGF0cmljayBCdXJuaGFtIChAT3NjZW9sYVBhdCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Pc2Nlb2xhUGF0L3N0YXR1cy8xODAyNzU0Mjk5 OTY2OTU5OTkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTcsIDIwMjQ8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI3IFFCIFNsYWRlbiBTaGFjayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRlNVP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRlNVPC9hPiYjMzk7cyBRQiBDYW1wIG9uIE1vbmRh eS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Pc2Nlb2xhX1JpdmFs cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT3NjZW9sYV9SaXZhbHM8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96RHhiSndpQzlHIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vekR4Ykp3aUM5RzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQYXRyaWNrIEJ1cm5oYW0g KEBPc2Nlb2xhUGF0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09z Y2VvbGFQYXQvc3RhdHVzLzE4MDI3MjQwMTk0NDkyOTUwNjI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Robley is also a member of the class of 2028 and was another underclassman who caught the eye of the staff.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI4IFFCIEx1a2UgUm9ibGV5IGdvaW5nIHRocnUgYSBmb290d29y ayBkcmlsbCBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvRlNVP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRlNV PC9hPiYjMzk7cyBRQiBDYW1wLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL09zY2VvbGFfUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPc2Nl b2xhX1JpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01melBQeHNW QWQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9NZnpQUHhzVkFkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IFBhdHJpY2sgQnVybmhhbSAoQE9zY2VvbGFQYXQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vT3NjZW9sYVBhdC9zdGF0dXMvMTgwMjcyOTMwNzg5 NjE5NzIyNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE3LCAyMDI0PC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK