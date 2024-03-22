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Notes: Seminoles have one more chance in spotlight at Pro Day
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Florida State's draft-eligible football players took part in Pro Day on Friday at the indoor practice facility. The Seminoles were able to choose which events to participate in, with many standing ...
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