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Observations from FSU's first padded practice of spring camp
Curt Weiler
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TheOsceola
Senior Writer
There was a palpable excitement from the Florida State football team walking into Saturday morning's practice.After a few acclimation practices earlier this week, the Seminoles' third practice of s...
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