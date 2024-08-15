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Observations: FSU's receivers stand out on Day 18 of preseason
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Florida State’s receiving corps has been up and down throughout camp, showing moments where they flash their potential but not nearly enough consistency over the course of three weeks.Thursday’s pr...
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