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One of the top prospects in Louisiana, S Jaboree Antoine, now has FSU offer
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
The offers keep rolling out from Florida State, as they offered Rivals Top 100 overall prospect and the second-best overall prospect in Louisiana, Jaboree Antoine
The New Iberia (La.) Westgate High safety also has offers from LSU, Alabama, Georgia, Miami, Michigan and Florida (among others). He is ranked as the 84th best overall prospect in the country and as the 10th best safety prospect in the nation for 2025.
At 6-foot-2 and 180 pounds, Antione primarily plays both quarterback and defensive back as a two-year varsity starter. His father, Ryan Antoine, is the head coach at Westgate. While he has not posted stats yet for his junior season, as a sophomore he totaled 32 tackles, 11 PBUs and five interceptions.
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