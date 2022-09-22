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{{ timeAgo('2022-09-22 20:39:44 -0500') }} football Edit

Osceola Tailgate Show: FSU-BC, weekend preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Pat Burnham is joined by Charles Fishbein, Mark Salva and Curt Weiler as the guys discuss their keys to a Florida State win over Boston College on Saturday.

They also make picks for the game and take a look at the national college football slate this weekend.

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