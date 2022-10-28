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{{ timeAgo('2022-10-28 13:17:12 -0500') }} football Edit

Osceola Tailgate Show: FSU-GT analysis, weekend preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Welcome to the Osceola Tailgate Show. Host Patrick Burnham is joined by Osceola publisher Jerry Kutz, football analyst Mark Salva and recruiting analyst Charles Fishbein to break down FSU vs. Georgia Tech (Saturday at noon on ACC Network). The guys will also discuss Saturday's top games in the ACC and across the country.

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