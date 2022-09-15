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{{ timeAgo('2022-09-15 19:39:40 -0500') }} football Edit

Osceola Tailgate Show: FSU-Louisville preview, weekend picks

Patrick Burnham • TheOsceola
Recruiting Analyst

Patrick Burnham leads a roundtable discussion as we preview Friday's game between Florida State and Louisville (7:30 p.m. on ESPN), outline some keys to a Seminoles win and give thoughts on the weekend's games. Patrick is joined by the Osceola's Charles Fishbein and Bob Ferrante as well as Tampa sports talk host JP Peterson. Listen in the audio player below, on YouTube or in your favorite podcast platform.

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