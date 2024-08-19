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ago football Edit

Osceola Video: Adam Fuller, Alex Atkins, John Papuchis on FSU's camp, GT

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State offensive coordinator Alex Atkins, defensive coordinator Adam Fuller and special teams coordinator John Papuchis spoke with the media following Monday's practice.

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