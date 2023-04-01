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Osceola video: Adam Fuller, Alex Atkins, John Papuchis on scrimmage No. 2

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive coordinator Adam Fuller, offensive coordinator Alex Atkins and special teams coordinator John Papuchis discuss the scrimmage on Saturday as well as what they have seen in the last week of practices.

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