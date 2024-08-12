PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1DTDg0WjNUQlBQJyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

Osceola Video: Adam Fuller on defense in camp, building depth

Jerry Kutz • TheOsceola
Publisher

Adam Fuller discusses FSU's defense, the development of various players and building depth ahead of the 2024 season.

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL0M1d185bVN1bjZ3P3NpPTVDRGNPY09sbEV5NDhXdEk/d21v ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMwOTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Zsb3JpZGFzdGF0ZS5yaXZh bHMuY29tL25ld3Mvb3NjZW9sYS12aWRlby1hZGFtLWZ1bGxlci1vbi1kZWZl bnNlLWluLWNhbXAtYnVpbGRpbmctZGVwdGgiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypu dWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51 bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigp IHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0 IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlw dCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2 ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRo ZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNv bS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZv cmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxp bWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2Mx PTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmZsb3JpZGFzdGF0ZS5y aXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRm9zY2VvbGEtdmlkZW8tYWRhbS1mdWxsZXIt b24tZGVmZW5zZS1pbi1jYW1wLWJ1aWxkaW5nLWRlcHRoJmM1PTIwMjI3MzMw OTcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0t IEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK