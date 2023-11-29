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Osceola video: Akeem Dent, Johnny Wilson on FSU's win at UF, Louisville

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU safety Akeem Dent and receiver Johnny Wilson discuss the win at Florida and the opportunity ahead for the Seminoles as they face Louisville with an ACC title on the line in Charlotte, N.C., on Saturday.

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